SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leite ablösefrei

Frankfurt und Besiktas im Rennen um Portugiesen

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 16:24
Frankfurt und Besiktas im Rennen um Portugiesen

Diogo Leite zählt offenbar zu den spannendsten ablösefreien Verteidigern des Sommers. Der Innenverteidiger ist nach dem Vertragsende bei 1. FC Union Berlin aktuell ohne Klub – und weckt grosses Interesse im In- und Ausland.

Besonders Besiktas soll sich intensiv mit einer Verpflichtung beschäftigen. Allerdings bekommt der türkische Topklub starke Konkurrenz. Auch Eintracht Frankfurt, Real Sociedad und Everton gelten als sehr interessiert. Leite war 2023 für rund 7,5 Millionen Euro vom FC Porto nach Berlin gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einer wichtigen Defensivstütze. Im vergangenen Sommer hatte Union laut Berichten noch eine Ablöse zwischen zwölf und 13 Millionen Euro gefordert.

Noch im Januar 2026 soll Lazio Rom ein Angebot über lediglich 2,5 Millionen Euro abgegeben haben. Nun ist der 27-Jährige allerdings ablösefrei verfügbar – und könnte dadurch zum echten Schnäppchen auf dem Markt werden. Trotz seiner konstanten Leistungen wartet Leite bislang weiterhin auf sein Debüt für die portugiesische A-Nationalmannschaft.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Schweizer Legionäre

Urs Fischer kommt Traum grosses Stück näher, Michael Frey vermöbelt
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Mehr entdecken
Leite ablösefrei

Frankfurt und Besiktas im Rennen um Portugiesen

21.05.2026 - 16:24
Dahoud vor Frankfurt-Abschied?

LA Galaxy zeigt Interesse an Frankfurt-Star

19.05.2026 - 09:48
Konkrete Pläne

Der FC Bayern hat Eintracht-Profi Nathaniel Brown auf dem Schirm

18.05.2026 - 19:17
Begehrter Thun-Coach

Gleich sechs Bundesliga-Klubs blicken auf Mauro Lustrinelli

15.05.2026 - 10:50
In die Bundesliga

Ex-YB-Coach Adi Hütter könnte zu einem früheren Verein zurückkehren

14.05.2026 - 15:16
Frankfurter Verteidiger

Statistik beweist: Aurèle Amenda ist ein Kopfballungeheuer

12.05.2026 - 12:12
Das Aus ist besiegelt

Eintracht Frankfurt hat über das Schicksal von Trainer Albert Riera entschieden

7.05.2026 - 19:28
Bald ist Schluss

Eintracht trifft drastische Entscheidung um Trainer Albert Riera

4.05.2026 - 16:56
Schweizer Legionäre

Urs Fischer verpasst Bayern-Sensation, Gladbach-Schweizer enttäuschen

25.04.2026 - 18:02
Abgang geplant

Ritsu Doan hat nach einem Jahr Frankfurt schon genug

22.04.2026 - 09:11