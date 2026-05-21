Frankfurt und Besiktas im Rennen um Portugiesen

Diogo Leite zählt offenbar zu den spannendsten ablösefreien Verteidigern des Sommers. Der Innenverteidiger ist nach dem Vertragsende bei 1. FC Union Berlin aktuell ohne Klub – und weckt grosses Interesse im In- und Ausland.

Besonders Besiktas soll sich intensiv mit einer Verpflichtung beschäftigen. Allerdings bekommt der türkische Topklub starke Konkurrenz. Auch Eintracht Frankfurt, Real Sociedad und Everton gelten als sehr interessiert. Leite war 2023 für rund 7,5 Millionen Euro vom FC Porto nach Berlin gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einer wichtigen Defensivstütze. Im vergangenen Sommer hatte Union laut Berichten noch eine Ablöse zwischen zwölf und 13 Millionen Euro gefordert.

Noch im Januar 2026 soll Lazio Rom ein Angebot über lediglich 2,5 Millionen Euro abgegeben haben. Nun ist der 27-Jährige allerdings ablösefrei verfügbar – und könnte dadurch zum echten Schnäppchen auf dem Markt werden. Trotz seiner konstanten Leistungen wartet Leite bislang weiterhin auf sein Debüt für die portugiesische A-Nationalmannschaft.