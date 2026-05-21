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Offiziell! Union Berlin präsentiert Mauro Lustrinelli als neuen Cheftrainer

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 15:20
Offiziell! Union Berlin präsentiert Mauro Lustrinelli als neuen Cheftrainer

Der 1. FC Union Berlin hat die Trainerfrage für die kommende Saison offiziell beantwortet: Mauro Lustrinelli übernimmt die Profimannschaft der Eisernen. Der 50-jährige Schweizer kommt vom FC Thun nach Berlin und bringt neben internationaler Erfahrung auch eine klare spielerische Idee mit.

Union beschreibt Lustrinelli als Trainer mit entwicklungsorientierter Philosophie, hoher Energie und modernem Ansatz. 2018 übernahm er die Schweizer U21-Nationalmannschaft und führte diese erfolgreich zu zwei Europameisterschaften. 2022 kehrte er als Cheftrainer nach Thun zurück – und schrieb dort ein echtes Fussballmärchen: Erst der Aufstieg in die Super League, anschliessend sogar die Schweizer Meisterschaft.

Lustrinelli bringt zudem sein eigenes Trainerteam mit nach Berlin. Unterstützt wird er künftig von Michel Renggli, der zuletzt die zweite Mannschaft des FC Luzern trainierte. Dazu kommen Sascha Stauch als Spezialist für moderne Spielentwicklung sowie Enrico Schirinzi, der zuletzt die U17 von BSC Young Boys betreute.

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