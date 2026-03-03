SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Übernahme im Sommer

YB hat mit Chris Bedia einen festen Plan

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 23:43
YB hat mit Chris Bedia einen festen Plan

Die Young Boys planen über diese Saison hinaus mit Stürmer Chris Bedia.

Der 29-jährige Ivorer wurde im Februar des vergangenen Jahres bis Juni 2026 von Union Berlin ausgeliehen. Im Anschluss verfügen die Berner über eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Nach Angaben des «kicker» gedenken die YB-Verantwortlichen um Christoph Spycher, diese Option zu aktivieren. Bedia ist mit 15 Ligatoren der beste Torschütze von YB in der aktuellen Super League-Saison. Insgesamt hat er in 38 Pflichtspielen sogar schon 20 Treffer erzielt. Seit dem Winter hat er mit Samuel Essende einen harten Konkurrenten für die Position des Mittelstürmers. Bedia nimmt den Kampf an.

Im Sommer wird er voraussichtlich einen weiterlaufenden Vertrag unterzeichnen. Dies ist auch im Sinne von Union Berlin, die nicht mehr mit dem Angreifer planen, den sie einst für 2 Mio. Euro von Servette verpflichtet haben. Am Ende könnte mit Bedia für den Bundesligisten sogar ein Gewinn resultieren.

