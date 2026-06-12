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Juve hat zwei Premier League-Stürmer im Blick

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 17:42
Juve hat zwei Premier League-Stürmer im Blick

Juventus ist nach dem mittlerweile bestätigten Abgang von Dusan Vlahovic auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Im Fokus stehen zwei Torjäger aus der Premier League.

Wie Transferexperte Romeo Agresti berichtet, haben die Turiner Informationen über Gabriel Jesus von Arsenal und Nicolas Jackson von Chelsea eingeholt. Beide Personalien sind bei der Alten Dame ein Thema.

Jesus läuft bereits seit vier Jahren für die Gunners auf, ist dort allerdings nicht erste Wahl. Der Brasilianer erwägt deshalb trotz Vertrags bis 2027 einen Wechsel in diesem Sommer.

Dasselbe gilt für Nicolas Jackson, der nach einer Leihe beim FC Bayern zu Chelsea zurückgekehrt ist und dort noch bis 2033 unter Vertrag steht. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob der neue Trainer Xabi Alonso auf ihn setzen möchte.

Ganz zuoberst auf der Wunschliste von Juve steht das genannte Duo indes nicht. Die Bemühungen um Alexander Sörloth (Atlético) und auch Randal Kolo Muani (PSG) sind bereits deutlich konkreter.

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