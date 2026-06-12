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Demichelis übernimmt

RB Leipzig wirft Ole Werner tatsächlich raus – Nachfolger steht fest

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 16:03
RB Leipzig wirft Ole Werner tatsächlich raus – Nachfolger steht fest

Bei RB Leipzig kommt es im Hinblick auf die neue Saison offenbar tatsächlich zu einem Trainerwechsel: Ole Werner muss seinen Platz räumen und soll durch Martin Demichelis ersetzt werden.

Die «Marca» berichtet, dass der argentinische Ex-Profi unmittelbar vor der Unterschrift stehe. Im März hatte er als Chefcoach beim RCD Mallorca angeheuert, konnte den Abstieg mit seiner Mannschaft jedoch nicht mehr verhindern. Nun steht Demichelis vor der Rückkehr in die Bundesliga.

Dort lief er jahrelang als Profi des FC Bayern auf. Beim deutschen Rekordmeister war er später als Trainer im Nachwuchs tätig. Es folgten Stationen in Mexiko und Spanien.

Nun soll er als neuer Cheftrainer in Leipzig anfangen und Ole Werner ablösen. Auch «Sky» berichtet, dass die Verantwortlichen um Oliver Mintzlaff, Jürgen Klopp und Mario Gomez die Entlassung Werners trotz Vertrags bis 2027 beschlossen haben.

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