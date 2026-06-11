SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Übungsleiter

Red Bull Salzburg steht vor Verpflichtung von Rangers-Trainer Danny Röhl

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 13:07
Red Bull Salzburg steht vor Verpflichtung von Rangers-Trainer Danny Röhl

Red Bull Salzburg scheint seinen neuen Trainer gefunden zu haben: Danny Röhl soll von den Rangers abgeworben werden.

Der 37-Jährige ist seit Oktober 2025 bei den Rangers beschäftigt und steht in Glasgow noch bis 2028 unter Vertrag. Die Klubverantwortlichen von Red Bull Salzburg wollen ihn nun laut «Sky» verpflichten und stehen bereits in Kontakt mit Röhl sowie mit dessen aktuellem Arbeitgeber.

Röhl kennt die Arbeit bei Red Bull gut, war er in der Vergangenheit doch bei RB Leipzig jahrelang als Co-Trainer bei den Profis, Nachwuchscoach und auch Videoanalyst tätig. Er soll für die Aufgabe in Salzburg offen sein und kann sich den Wechsel gut vorstellen.

Sollte es klappen, würde er in der kommenden Saison wohl mit Dominik Schmid zusammenarbeiten, der in Kürze vom FC Basel zu den Österreichern wechselt.

Mehr Dazu
Dahmen im Blickfeld

RB Leipzig hat den Gulacsi-Nachfolger wohl gefunden
Ein Verein ist dran

Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben
Unzufrieden

RB Leipzig könnte Nationalspieler ablösefrei verlieren
Unterschrift erfolgt

Ex-YB-Coach David Wagner hat in Leipzig einen neuen Job
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga
Mehr entdecken
Neuer Übungsleiter

Red Bull Salzburg steht vor Verpflichtung von Rangers-Trainer Danny Röhl

11.06.2026 - 13:07
Neuer Klub steht fest

Das Tauziehen um Kennet Eichhorn ist entschieden

10.06.2026 - 13:29
Wird Platz geschaffen?

Fisnik Asllani könnte beim BVB einen Starstürmer verdrängen

8.06.2026 - 17:46
Sagt ein Insider

Jürgen Klopp führt angeblich doch Gespräche mit Saudi-Klub – Berater dementiert erneut

8.06.2026 - 12:09
Hoffenheim will ihn halten

RB Leipzig beschäftigt sich mit Asllani

7.06.2026 - 12:00
Leipzig droht Abgang

Barcelona nimmt Kontakt zu Lukeba auf

7.06.2026 - 09:33
Nachrücker

Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz

6.06.2026 - 10:30
Es geht nach Frankreich

Yan Diomande hat seinen nächsten Klub ausgewählt

5.06.2026 - 10:53
Verletzung

Hiobsbotschaft für Österreich rund um Christoph Baumgartner

2.06.2026 - 12:55
Diomande in aller Munde

José Mourinho wünscht sich einen Leipzig-Profi bei Real Madrid

29.05.2026 - 09:14