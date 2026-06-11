Red Bull Salzburg steht vor Verpflichtung von Rangers-Trainer Danny Röhl

Red Bull Salzburg scheint seinen neuen Trainer gefunden zu haben: Danny Röhl soll von den Rangers abgeworben werden.

Der 37-Jährige ist seit Oktober 2025 bei den Rangers beschäftigt und steht in Glasgow noch bis 2028 unter Vertrag. Die Klubverantwortlichen von Red Bull Salzburg wollen ihn nun laut «Sky» verpflichten und stehen bereits in Kontakt mit Röhl sowie mit dessen aktuellem Arbeitgeber.

Röhl kennt die Arbeit bei Red Bull gut, war er in der Vergangenheit doch bei RB Leipzig jahrelang als Co-Trainer bei den Profis, Nachwuchscoach und auch Videoanalyst tätig. Er soll für die Aufgabe in Salzburg offen sein und kann sich den Wechsel gut vorstellen.

Sollte es klappen, würde er in der kommenden Saison wohl mit Dominik Schmid zusammenarbeiten, der in Kürze vom FC Basel zu den Österreichern wechselt.