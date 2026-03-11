RB Leipzig hat den Gulacsi-Nachfolger wohl gefunden

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dahmen im Blickfeld

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 15:29
Bei RB Leipzig steht in absehbarer Zeit die definitive Ablösung von Peter Gulacsi an. Die RB-Verantwortlichen hat nun mit Finn Dahmen einen anderen Keeper aus der Bundesliga im Blick.

Verletzungsbedingt wurde Gulacsi in Leipzig Mitte Februar vom Niederländer Maarten Vandevoort (24) abgelöst. Auf die kommende Spielzeit hin war dieser Tausch der Nummer 1- und Nummer 2-Rollen ohnehin angedacht. Nun kam es verfrüht dazu.

Gulacsi steht aber noch für eine weitere Saison bis 2027 unter Vertrag und soll als Backup auch bis dahin bleiben. Für die Nachfolge darüber hinaus haben die Roten Bullen nach Angaben der «Sport Bild» Finn Dahmen im Blickfeld. Der 27-Jährige hütet derzeit den Kasten des FC Augsburg und ist seinerseits ebenfalls noch bis 2027 gebunden.

