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Ein Premier Ligist holt Marco Rose wohl auf die Insel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 15:46
Ein Premier Ligist holt Marco Rose wohl auf die Insel

Der AFC Bournemouth sucht nach der Ankündigung, dass Andoni Iraola seinen auslaufenden Vertrag als Trainer nicht verlängern wird, nach einem Nachfolger. Möglicherweise hat der Verein diesen bereits gefunden. In Person von Marco Rose.

Laut Transferexperte Ben Jacobs steht der 49-Jährige auf der Liste der möglichen Iraola-Nachfolger ganz oben. Sogar von einer bevorstehenden Einigung ist die Rede. Rose musste vor etwas mehr als einem Jahr bei RB Leipzig nach einer Negativserie gehen. Er ist ab kommender Saison bereit für ein neues Engagement.

Der Ex-Dortmunder war im Ausland bereits jahrelang bei Red Bull Salzburg beschäftigt. Sein taktischer Ansatz scheint den Bournemouth-Varantwortlichen zu gefallen und auch als passend erachtet zu werden.

Bei den Cherries gibt es noch weitere Kandidaten. Zum Beispiel Frank Lampard von Coventry City und und Kieran McKenna von Ipswich Town, die mit ihren aktuellen Teams beide vor dem Aufstieg in die Premier League stehen. Eine Rose-Verpflichtung scheint aber wahrscheinlicher, da er auch an keinen Klub gebunden ist.

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