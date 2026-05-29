José Mourinho wünscht sich einen Leipzig-Profi bei Real Madrid

José Mourinho ist der designierte neue Trainer von Real Madrid. Der Portugiese hat bereits einen Wunschspieler ausgemacht: Yan Diomande von RB Leipzig.

Der 19-jährige Ivorer hat in der Bundesliga nach seiner Ankunft vor Jahresfrist voll eingeschlagen und das Interesse absoluter Topklubs geweckt. Vor allem Liverpool ist sehr an Diomande interessiert. Dazu gehört demnächst wohl auch Real, wie die «Bild» berichtet.

Mourinho erachte Diomande demnach als möglichen Nachfolger für Vinicius Junior. Dieser betonte zwar jüngst, dass er am liebsten bis zum Karriereende für die Madrilenen spielen würde. Ob er dies auch unter Mourinho tun will, ist allerdings offen.

Liverpool hoffte bei Diomande seinerseits auf einen raschen Vollzug. Dazu scheint es angesichts des grossen Interessentenkreises aber nicht unbedingt zu kommen. Auch Paris St. Germain, Manchester City und der FC Bayern werden genannt. Diomandes Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2030.