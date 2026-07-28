Viel Aufregung um nichts: Vinicius bleibt bei Real

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen und gar Monaten Spekulationen laut, wonach Vinicius Junior Real Madrid in diesem Sommer verlassen könnte. Dazu wird es aber nicht kommen.

Nach Angaben von «Sky Sports» denken die Königlichen nicht im Geringsten an einen Verkauf des 26-jährigen Stürmerstars. Vielmehr sind die Real-Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez überzeugt davon, dass Vinicius seinen nur noch ein Jahr gültigen Kontrakt letztlich verlängern wird. Diesbezüglich wurde bislang zwar kein Durchbruch erzielt, dies soll aber nur eine Frage der Zeit sein.

Auch Vinicius denkt demnach nicht ernsthaft über einen Abgang in diesem Sommer nach. Zuletzt hiess es, dass er beim englischen Meister Arsenal ganz oben auf der Liste steht. Die Gunners scheinen allerdings chancenlos zu sein.

Vinicius läuft bereits seit 2018 für Real auf. In der vergangenen Saison gab es einige heftige Diskussionen des Superstars mit dem damaligen Coach Xabi Alonso. Dieser hat Real Anfang dieses Jahres aber bekanntlich verlassen. Vinicius wird bleiben.