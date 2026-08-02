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Für einen Wechsel freigegeben

Ajax denkt über Rückkehr von Noa Lang nach

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 14:49
Ajax denkt über Rückkehr von Noa Lang nach

Ajax Amsterdam beschäftigt sich offenbar mit einer Rückholaktion von Noa Lang. Der Klub sucht einen möglichen Nachfolger für Mika Godts und soll bereits Kontakt zu dem 27-jährigen Napoli-Linksaussen aufgenommen haben, der neben der niederländischen auch die surinamische Staatsbürgerschaft besitzt.

Napoli habe Lang seit Samstag für einen Wechsel freigegeben. Der italienische Klub, der einst 28 Millionen Euro für den niederländischen Nationalspieler bezahlte und ihn zwischenzeitlich an Galatasaray verliehen hatte, soll Lang inzwischen weiteren Mannschaften angeboten haben.

Bei einer möglichen Leihe wäre Napoli offenbar bereit, auf eine Kaufoption zu verzichten, die bei Erreichen bestimmter Leistungskriterien allerdings verpflichtend werden müsste. Lang bestritt bislang 17 Länderspiele für die Niederlande und erzielte dabei drei Tore. Sein Vertrag in Neapel läuft noch bis Juni 2030, sein Marktwert wird von Transfermarkt mit 22 Millionen Euro angegeben.

Neben Ajax werden auch die AS Rom, Club Brügge und der AC Florenz mit dem Flügelspieler in Verbindung gebracht. Bei der Preisvorstellung schwankten die Angaben zuletzt: Im Januar 2026 war von einer Forderung in Höhe von 27 Millionen Euro die Rede, im August 2026 wurden 25 Millionen Euro genannt.

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