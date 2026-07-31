Inter Miami erneut im Gespräch mit De Bruyne

Der belgische Nationalspieler Kevin De Bruyne wird erneut mit einem Wechsel zu Inter Miami in Verbindung gebracht. Der 35-jährige Offensivspieler steht derzeit beim SSC Neapel unter Vertrag.

Laut Nicolò Schira hat De Bruyne im Juni Angebote aus der MLS erhalten. Zu den interessierten Klubs wurden damals Inter Miami und der San Diego FC gezählt. Bereits 2025 sollen die Chicago Fire konkrete Gespräche mit De Bruyne geführt und ihm ein Angebot unterbreitet haben.

Der belgische Nationalspieler steht noch bis Juni 2027 beim SSC Neapel unter Vertrag. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei acht Millionen Euro. Für Belgien absolvierte De Bruyne 124 Länderspiele und erzielte 38 Tore.

Im Jahr 2024 hatte De Bruyne angedeutet, dass er in seinem Alter offen für alle Möglichkeiten sei. Ein Jahr später entschied er sich jedoch für den SSC Neapel, da er das sportliche Projekt als bedeutender ansah. Zuvor hatte er lange für Manchester City gespielt.

Inter Miami hatte zuvor die sogenannten „Discovery Rights» für De Bruyne besessen, was dem Klub das Erstzugriffsrecht in der MLS gab. Im Mai 2025 gab der Klub jedoch bekannt, dass er diese Rechte nicht mehr nutzen werde, was Chicago Fire in eine günstige Position brachte.

Nun scheint sich das Interesse von Inter Miami jedoch erneut zu verstärken. Mit Spielern wie Lionel Messi, Sergio Busquets und Luis Suárez hat der Klub bereits mehrere Stars in seinen Reihen.