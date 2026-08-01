Juventus Turin hakt Transfer von Zion Suzuki vorerst ab

Zion Suzuki ist bei Juventus Turin ein gern gesehener Transferkandidat. Die Alte Dame kann sich den Goalie Stand jetzt aber nicht leisten.

Juventus Turin nimmt vorerst Abstand von der Verpflichtung von Zion Suzuki, der auch bei PSG gefragt ist. Und nicht, weil die Alte Dame nicht überzeugt ist von den Qualitäten des Goalies. Nein, Juve kann sich den Transfer nach aktuellem Stand schlicht nicht leisten.

«Ich bin sehr angetan von Suzuki, wir mögen ihn. Er ist ein Torwart mit enormem Potenzial. Wenn man sich die Presse durchliest, wird sein Name mit den Topvereinen in Verbindung gebracht», nahm Juve-Trainer Luciano Spalletti am Samstag während einer Medienrunde zu den Suzuki-Gerüchten Stellung. «Aber im Moment ist er in Bezug auf Kosten und Machbarkeit ausser Reichweite, da Komplikationen manchmal verschiedene Formen annehmen können. Wir müssen auch unsere Ausgaben unter Kontrolle bringen.»

Juves Ligakonkurrent Parma, an den Suzuki noch bis 2029 gebunden ist, fordert eine Ablöse zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Kommt dann vielleicht Guglielmo Vicario? Dieser wurde ebenfalls schon mehrfach mit einem Wechsel zu Juve in Verbindung gebracht.

Holt Juventus Turin nun Guglielmo Vicario?

Spalletti wurde auch zu dieser Personalie befragt. «Er ist ein erfahrener Torwart, der schon viel durchgemacht hat. Ein starker Torwart. Wir müssen verstehen, warum ein Verein wie Tottenham beschlossen hat, ihn aus dem Kader zu nehmen», so Spalletti.

Doch auch hier bahnt sich offenbar kein unmittelbarer Transfer an. Juve muss sich also erst mal nicht nur von Suzuki, sondern auch von der Option Vicario verabschieden.