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Nur zweite Wahl?

Napoli-Zukunft: Jetzt spricht Berater von Romelu Lukaku

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 11:50
Napoli-Zukunft: Jetzt spricht Berater von Romelu Lukaku

Romelu Lukaku wird Napoli in diesem Sommer sehr wahrscheinlich verlassen. Darauf deuten die neuesten Aussagen seines Beraters hin.

Romelu Lukaku wird den SSC Nepal in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich verlassen. «Könnte Lukaku bei Napoli nur zweite Wahl im Sturm sein? Natürlich nicht», stellt sein Berater Federico Pastorello bei «Sky Sport Italia» klar. «Romelu ist ein aussergewöhnlicher Fussballer und hat das bewiesen; er ist einer der torgefährlichsten Stürmer der Welt. Eine solche Situation können wir kaum akzeptieren.»

Die Forderungen sind damit öffentlich geteilt. Sollte Lukaku bei Napoli in der neuen Saison wieder nur die zweite Geige spielen, wird er einen Vereinswechsel vornehmen. Zuletzt war Ajax Amsterdam Interesse nachgesagt worden, in der nordamerikanischen Major League Soccer sollen sich ebenfalls einige Franchises bemühen.

Pastorello holt weiter aus: «Schon der Vorschlag einer Verlängerung ist mit weiteren Kosten verbunden. Romelu hat diese Höhen dank seiner Karriereerfolge erreicht; vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, die Zahlungen zu strecken. Er ist nicht die Art von Spieler, die dort bleiben, wo sie nicht gewollt ist.»

Lukaku kam in der Vorsaison aufgrund von verschiedenen Verletzungen lediglich auf sieben Einsätze (64 Minuten) in allen Wettbewerben. Sein Vertrag in Neapel endet in weniger als einem Jahr.

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