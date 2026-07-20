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Möglicher Torhüter-Tausch bahnt sich an

Vicario und Milinković-Savić im Tauschpaket

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 15:36
Vicario und Milinković-Savić im Tauschpaket

Laut «Corriere dello Sport» könnte Guglielmo Vicario nach Neapel wechseln, während Vanja Milinković-Savić den umgekehrten Weg zu Tottenham nimmt. Die Bewertungen der beiden Keeper sollen dabei nicht weit auseinanderliegen, was einen Deal grundsätzlich machbar erscheinen lässt.

Die Spur passt zu den weiteren Berichten: Fabrizio Romano zufolge ist Vicario bei Tottenham ein möglicher Abschiedskandidat, und italienische Klubs beobachten die Situation genau. Napoli schaut demnach nur dann ernsthaft zu, wenn vorher ein anderer Torhüter verkauft wird.

Für Tottenham wäre der Austausch sportlich logisch, weil Vicario laut den Berichten nicht mehr als klare Zukunftslösung gilt. Napoli wiederum würde mit Milinković-Savić einen Keeper bekommen, der in das gesuchte Profil passt und den Kader sofort verstärken könnte.

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