Massimiliano Allegri übernimmt bei Napoli nach Vertragsauflösung bei Milan

Massimiliano Allegri wird definitiv neuer Trainer von Napoli. Der 58-Jährige wurde am Freitag offiziell als neuer Coach vorgestellt.

Dies nachdem er seinen noch gültigen Kontrakt bei Milan nach mittlerweile aufgelöst hat. Allegri verpflichtet sich bei Napoli nun bis 2029.

Erst vor Jahresfrist heuerte er bei Milan an. Dort musste er seinen Posten nach nur einer Saison jedoch wieder räumen. Mit Napoli kommt nun ein weiterer italienischer Topklub auf seine Vita. In der Vergangenheit hat er auch Juventus sehr erfolgreich trainiert.