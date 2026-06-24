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Tottenham offen für Verkauf

Napoli denkt über Vicario-Rückkehr nach

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 10:27
Napoli denkt über Vicario-Rückkehr nach

SSC Neapel beschäftigt sich offenbar intensiv mit einer Verpflichtung von Guglielmo Vicario. Nach Informationen der «Gazzetta dello Sport» gilt der Torhüter von Tottenham Hotspur als Wunschkandidat von Sportdirektor Giovanni Manna und Trainer Massimiliano Allegri für die kommende Saison.

Dem Bericht zufolge soll es sogar bereits ein Treffen gegeben haben. Vicario und Manna wurden vor einigen Wochen bei einem gemeinsamen Mittagessen in Neapel gesehen. Dabei sollen unter anderem die Zukunft des Torhüters sowie die sportlichen Perspektiven des Vereins thematisiert worden sein.

Die Spurs zeigen sich einem Verkauf offenbar nicht grundsätzlich verschlossen. Berichten zufolge wäre Tottenham bereit, über einen Transfer zu sprechen, sofern ein Angebot im Bereich von etwa 20 Millionen Euro eingeht. Für Napoli wäre die Verpflichtung allerdings an eine wichtige Voraussetzung geknüpft. Nach Informationen von «Sky Italia» müssten die Süditaliener zunächst ihre Torhütersituation bereinigen. Aktuell stehen sowohl Alex Meret als auch Vanja Milinković-Savić im Kader. Erst wenn einer der beiden den Verein verlässt, könnte Napoli konkrete Schritte für Vicario einleiten.

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