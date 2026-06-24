Exklusiv: Challenge-League-Klubs beschäftigen sich mit Florijan Kadriu

Florijan Kadriu sucht in der Schweiz nach einem neuen Klub. Aus der Challenge League gibt es grundsätzliches Interesse, fortgeschritten ist der Austausch allerdings noch nicht.

Florijan Kadriu steht im Sommer ablösefrei auf dem Markt. Der Flügelstürmer hat seinen auslaufenden Vertrag beim kosovarischen Erstligisten KF Prishtina e Re bewusst nicht verlängert, um sich eine neue Herausforderung zu suchen.

Und diese soll nach Informationen von 4-4-2.ch im besten Fall in der Schweiz liegen. Kadriu heiratet in den nächsten Wochen in der Schweiz und will daher künftig auch seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagern. Mit anderen Anfragen soll er sich aktuell deshalb nicht beschäftigen.

Der 30-Jährige kann sich im Zuge dessen einen Wechsel in die Challenge League sehr gut vorstellen. Aufsteiger SC Kriens und Rapperswil-Jona haben Kadriu grundsätzlich auf dem Radar. Die oberste Transferpriorität geniesst er nach aktuellem Stand aber bei keinem der beiden Interessenten.

Bei Kriens liegt der Fokus erst mal auf die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Und zu Rapperswil-Jona wurde bisher nicht mehr als loser Kontakt geknüpft.

Kadriu ist in seiner Karriere bereits viel herumgekommen – erst im vergangenen Winter wechselte er von Rabotnicki Skopje zu Prishtina. Mit 18 Einsätzen und zwei Torvorlagen in allen Wettbewerben war Kadriu die zurückliegenden Monate bei Prishtina überwiegend gesetzt.