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Exklusiv: Juve schnappt sich Lausanne-Juwel Tegra Bolongo

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 13:56
Exklusiv: Juve schnappt sich Lausanne-Juwel Tegra Bolongo

Mit Inter Mailand wirbt bereits ein Big Player aus Italien um Tegra Bolongo. Nun steht fest, dass den Nerazzurri durch Juventus Turin der Rang abgelaufen wurde – und Lausanne-Sport sein nächstes Juwel verliert.

Der FC Lausanne-Sport muss den nächsten schweren Abgang im Nachwuchs verkraften. Nach Nolaan Stifani, der zu Racing Strassburg ins benachbarte Frankreich wechselt, und Darren Okoh, der sich dem FC Basel abgeschlossen hat, dreht auch Tegra Bolongo LS den Rücken zu.

Nach Informationen von 4-4-2.ch schnappt sich Juventus Turin das Schweizer Juwel. Bolongo stand lange Zeit auf dem Zettel von Inter Mailand, wird sich nun aber dem italienischen Topkonkurrenten anschliessen.

Bei den Bianconeri ist Bolongo zunächst im U17-Team eingeplant. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, dass er regelmässig in die U19-Abteilung reinschnuppern darf. Juve verfolgt mit Bolongo also einen ambitionierten Plan – immerhin wird der grossgewachsene Stürmer im September erst 16 Jahre alt.

Vertrag bei Lausanne-Sport läuft aus – Juve muss keine Ablöse für Tegra Bolongo zahlen

Da Bolongos Vertragspapier im Waadtland vor Kurzem seine Gültigkeit verloren hatte, muss Juve keine Ablöse im klassischen Sinne entrichten. Für Bolongo wird lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig.

Bolongo gehört momentan zu den besten Nachwuchsspielern der Schweiz und ist mit seinen 1,94 Metern Körpergrösse eine echte Erscheinung. Der Linksfuss tritt dadurch körperlich dominant auf, macht die Bälle gut fest und ist zudem ein echter Pressingarbeiter.

Bolongo verfügt zudem über einen fantastischen Abschluss, was nicht zuletzt 13 Tore in 15 ausgetragenen Spielen der U-16 Eliteserie eindrücklich unter Beweis stellen.

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