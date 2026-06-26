Exklusiv: Lausanne-Sport verliert mit Nolaan Stifani nächstes Toptalent

Lausanne-Sport muss den nächsten schweren Verlust hinnehmen – auch Nolaan Stifani verlässt die Waadtländer. Das Toptalent wechselt ins nahegelegene Frankreich.

Das U16-Meisterteam des FC Lausanne-Sport weckt weiterhin enorme Begehrlichkeiten. Nachdem sich Darren Okoh dem FC Basel angeschlossen hat, müssen die Waadtländer den nächsten schwergewichtigen Abgang zur Kenntnis nehmen.

Nach Informationen von 4-4-2.ch geht infolge einer bärenstarken Saison auch Nolaan Stifani von Bord. Der aktuelle U16-Nationalspieler der Schweiz hat schon eine neue Herausforderung gefunden und wechselt zu Racing Strassburg.

Der Wechsel zum Klub aus dem benachbarten Frankreich ist für Stifani vor allen Dingen interessant, weil Strassburg Teil des Multi-Club-Modells ist, zu dem unter anderem der FC Chelsea gehört.

Lausanne-Youngster Nolaan Stifani bei verschiedenen Klubs auf dem Zettel

Stifani gehörte in der vergangenen Meistersaison zu den Schlüsselspielern seines Teams. Der Teenager gilt als vielseitiger junger Akteur, der sowohl als rechter Aussenverteidiger als auch als rechter Flügelspieler eingesetzt werden kann. Stifani verfügt zudem über eine hohe Grundschnelligkeit und ist sehr gut am Ball.

Strassburg setzt sich damit im Werben um Stifani gegen zahlreiche Konkurrenten durch. Angeblich kam es in der jüngeren Vergangenheit zu einem Probetraining beim FC Kopenhagen sowie der TSG Hoffenheim. Auch der FC Basel soll Stifani beobachtet haben.