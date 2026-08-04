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Exklusiv: Servette und Julian Von Moos stehen vor der Trennung

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 12:07
Exklusiv: Servette und Julian Von Moos stehen vor der Trennung

Julian Von Moos hat beim Servette FC keine langfristige Zukunft mehr. Das wurde dem Flügelstürmer so mitgeteilt. Die Suche nach einem neuen Verein läuft.

Dass Julian Von Moos beim Servette FC nicht mehr integraler Bestandteil der Planungen ist, wurde schon in der Vorsaison deutlich. Der FC Luzern gewann den Flügelstürmer für eine Saison auf Leihbasis, verzichtete am Ende aber auf das Ausüben der vereinbarten Kaufoption.

Während seiner Zeit in der Innerschweiz konnte der 25-Jährige nicht unbedingt Werbung in eigener Sache betreiben. Zwar waren acht direkte Torbeteiligungen in 23 Spielen der Super League ganz und gar nicht schlecht. Den Grossteil der Saison fiel Von Moos allerdings verletzt aus.

Servette plant nicht mehr mit Julian Von Moos

Zur Vorbereitung schlug Von Moos vertragsgemäss (sein Vertrag läuft bis 2027) also erst mal wieder bei Servette auf. Nach Informationen von 4-4-2.ch planen die Grenats nicht mehr mit Von Moos und haben ihm daher einen erneuten Wechsel nahegelegt. Diesmal erfolgt wohl die endgültige Trennung.

Wegen einer anhaltenden Blessur konnte Trainer Jocelyn Gourvennec in der noch nicht allzu fortgeschrittenen Saison noch kein einziges Mal auf Von Moos zurückgreifen. Gemeinsam mit seinem Management studiert der Münsterlingener gerade den Markt – eine wirklich konkrete Spur zu einem anderen Verein gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Von Moos steht seit zwei Jahren in Diensten von Servette, konnte sich dort allerdings nie nachhaltig für einen Stammplatz empfehlen. Insgesamt 20 Pflichtspiele im Genfer Trikot mit drei Toren und einer Vorlagen sind nicht weniger als ein extrem enttäuschendes Zeugnis, das Von Moos ausgestellt werden kann.

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