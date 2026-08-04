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Wechsel nicht ausgeschlossen

Barça-Stürmer Ferran Torres schliesst Abgang nicht aus

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 12:42
Barça-Stürmer Ferran Torres schliesst Abgang nicht aus

Der spanische Angreifer Ferran Torres schliesst einen Abgang beim FC Barcelona, wo er nur noch bis Juni 2027 unter Vertrag steht, nicht aus.

Der 26-Jährige wird bekanntlich von Paris St. Germain umworben. Auch Premier League-Klubs haben sich bereits nach dem Schützen des entscheidenden Tors im WM-Final erkundigt. Torres war nun in der «NBC»-Show Today zu Gast und sagte da angesprochen auf das Interesse aus Frankreich: «Interesse von PSG? Von solchen Teams gewollt zu werden, ist gut. Ich habe einen Vertrag mit Barcelona, aber im Fussball weiss man nie. Ich warte darauf, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich weiss es noch nicht.»

Dies klingt zumindest nicht danach, dass der Angreifer eine Zukunft in Barcelona garantiert. Vielmehr wartet er wohl auf ein klares Zeichen in Form einer Offerte für einen neuen Vertrag. «Was muss Barça tun? Zeigen, dass sie mich wirklich lieben, dass sie gekommen sind, um zu verhandeln», führt Torres aus.

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