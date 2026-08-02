Barcelona plant Verlängerung mit Ferran Torres

Der FC Barcelona will den Vertrag mit Ferran Torres verlängern und plant dazu laut «AS» ein Treffen mit dem Angreifer im September.

Die wirtschaftlichen Eckdaten des neuen Vertrags sollen sich kaum von den bisherigen unterscheiden, da der Klub sein aktuelles Gehalt innerhalb der bestehenden Gehaltsstruktur für angemessen hält. Eine vertragliche Klausel sorgt dabei für zusätzliche Kosten: Verlängert Torres, muss Barcelona sieben Millionen Euro an Manchester City überweisen.

Zunächst will der Klub jedoch alle Neuzugänge registrieren lassen. Die Verlängerung soll die Bindung an den Spieler stärken und für Klarheit sorgen – dass die Sache erst im September angegangen wird, bedeute laut «AS» nicht, dass ihr eine geringere Priorität eingeräumt werde. Barcelona wolle dabei ähnlich vorgehen wie zuvor bei Eric García und Frenkie de Jong.

Auch «Radio Marca» berichtet von einer Tendenz zur Verlängerung. Der Klub habe gute Argumente, den Valencianer von einem Verbleib zu überzeugen – vor allem, falls kein neuer Mittelstürmer verpflichtet wird und sich dadurch ein Stammplatz für Torres ergibt.