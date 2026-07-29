Barcelona stellt Kroupi-Verhandlungen ein

Der FC Barcelona hat sein Interesse an Eli Junior Kroupi von Bournemouth vorläufig eingestellt. Der Klub aus der Premier League lehnte zwei Angebote der Katalanen ab und besteht auf einer Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro.

«L’Equipe» berichtet, dass Barcelona in den vergangenen Tagen zwei Offerten unterbreitet hat, die beide unter der 100-Millionen-Euro-Marke lagen. Bournemouth lehnte beide Gebote ab und ist entschlossen, den Stürmer mindestens eine weitere Saison zu halten.

Kroupi, der in der letzten Premier-League-Saison 13 Tore für Bournemouth erzielte, war als Alternative zu Julián Álvarez identifiziert worden. Nach den schwierigen Verhandlungen um Álvarez hatte Barcelona den 22-Jährigen als Plan B ins Visier genommen.

Bournemouth hat offiziell allen interessierten Klubs mitgeteilt, dass Kroupi in diesem Sommer nicht zu haben ist. Der Klub wird keine reduzierten Angebote akzeptieren. Bournemouths Chef Tiago Pinto betonte öffentlich, dass der Stürmer nicht zum Verkauf stehe.

Die Marktschätzungen für Kroupi liegen bei etwa 70 Millionen Euro. Bournemouths Forderung von 100 Millionen Euro wird als Startpunkt und nicht als Einladung zu Verhandlungen betrachtet.

Barcelona hat nach der klaren Absage die Kontakte zu Bournemouth eingestellt und prüft nun andere Profile und Pläne.