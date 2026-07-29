SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bournemouth blockt ab

Barcelona stellt Kroupi-Verhandlungen ein

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 15:12
Barcelona stellt Kroupi-Verhandlungen ein

Der FC Barcelona hat sein Interesse an Eli Junior Kroupi von Bournemouth vorläufig eingestellt. Der Klub aus der Premier League lehnte zwei Angebote der Katalanen ab und besteht auf einer Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro.

«L’Equipe» berichtet, dass Barcelona in den vergangenen Tagen zwei Offerten unterbreitet hat, die beide unter der 100-Millionen-Euro-Marke lagen. Bournemouth lehnte beide Gebote ab und ist entschlossen, den Stürmer mindestens eine weitere Saison zu halten.

Kroupi, der in der letzten Premier-League-Saison 13 Tore für Bournemouth erzielte, war als Alternative zu Julián Álvarez identifiziert worden. Nach den schwierigen Verhandlungen um Álvarez hatte Barcelona den 22-Jährigen als Plan B ins Visier genommen.

Bournemouth hat offiziell allen interessierten Klubs mitgeteilt, dass Kroupi in diesem Sommer nicht zu haben ist. Der Klub wird keine reduzierten Angebote akzeptieren. Bournemouths Chef Tiago Pinto betonte öffentlich, dass der Stürmer nicht zum Verkauf stehe.

Die Marktschätzungen für Kroupi liegen bei etwa 70 Millionen Euro. Bournemouths Forderung von 100 Millionen Euro wird als Startpunkt und nicht als Einladung zu Verhandlungen betrachtet.

Barcelona hat nach der klaren Absage die Kontakte zu Bournemouth eingestellt und prüft nun andere Profile und Pläne.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Bournemouth blockt ab

Barcelona stellt Kroupi-Verhandlungen ein

29.07.2026 - 15:12
Noch immer keine Klarheit

Nächste Wende bei geplantem Ajax-Wechsel von Marc-André ter Stegen

27.07.2026 - 11:53
Gilt als besonders interessante Option

Manchester City prüft Bernal als Rodri-Alternative

26.07.2026 - 09:40
Barcelona verfolgt Situation ganz genau

Kane vor Vertragsverlängerung – oder doch Spanien?

26.07.2026 - 07:32
Spieler will unbedingt weg

Laporte-Anfrage kommt in Barcelona nicht an

26.07.2026 - 06:17
ManCity will Weltmeister halten

PSG mischt im Rodri-Poker mit – auch Barça meldet sich

25.07.2026 - 16:42
Wichtiger Schritt für Gunners

Arsenal trifft sich mit Umfeld von Barça-Wunschspieler Julián Alvarez

25.07.2026 - 10:28
Bei neuem Klub

Marc-André ter Stegen ist zum Medizintest angemeldet

24.07.2026 - 15:33
Band gerissen

Barça verkündet die Diagnose bei Frenkie de Jong

23.07.2026 - 18:39
Ein Hauptgrund

Karim Adeyemi sagt offen, wer ihn zu Barça geholt hat

23.07.2026 - 14:50