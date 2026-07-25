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Wichtiger Schritt für Gunners

Arsenal trifft sich mit Umfeld von Barça-Wunschspieler Julián Alvarez

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 10:28
Arsenal trifft sich mit Umfeld von Barça-Wunschspieler Julián Alvarez

Julián Alvarez gilt bei Barça weiterhin als absoluter Wunschspieler. Der FC Arsenal hat sich mit dem Umfeld des Stürmers getroffen – und scheint dabei einen wichtigen Schritt vollzogen zu haben.

Der FC Arsenal hat sein konkretes Interesse an Julián Alvarez untermauert. «indykaila News» ist es am Freitagnachmittag zu einem Treffen zwischen Vertretern des Topstürmers und Arsenal gekommen. Die Gunners sollen demnach bereit sein, Alvarez‘ Forderungen zu erfüllen. Ein wichtiger Schritt.

Bisher war Barça stets in der Pole Position gehandelt worden – Alvarez gilt beim spanischen Meister seit Monaten als Wunschspieler. Das bisher einzige abgegebene Angebot der Blaugrana lag bei 100 Millionen Euro. Und wurde von Atlético Madrid, an das Alvarez vertraglich bis 2030 gebunden ist, abgelehnt.

Da Atlético den 26-Jährigen auf keinen Fall an einen direkten Konkurrenten abgeben möchte, wird im Rahmen dessen stets auf die Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro verwiesen. Atléticos Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín stellte öffentlich klar, dass er selbst Angebote über 150 oder 200 Millionen Euro rigoros ablehnen wird.

Womöglich hat Arsenal in seinen Bemühungen aber bald einen Vorteil. Angeblich hat Barça Atlético eine Frist bis Ende Juli gesetzt. Bis dahin soll das Interesse des Alvarez noch aufrechterhalten werden, bevor ernsthaft Alternativen geprüft werden.

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