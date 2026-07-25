Galatasaray gibt Angebot für Milan-Stürmer Rafael Leão ab

Rafael Leão weckt offenbar sehr konkretes Interesse bei Galatasaray, für den Milan-Stürmer soll mittlerweile auch das erste Angebot abgegeben worden sein. Es reichte allerdings ganz klar nicht aus.

Galatasaray hat sein Werben um Rafael Leão offenbar intensiviert. Nach Angaben des Journalisten Nicolò Schira haben die Türken in den letzten Tagen 30 Millionen Euro geboten, um den AC Mailand von einem Transfer zu überzeugen. Das war allerdings bei weitem nicht genug.

Unlängst wurde bekannt, dass Milan für Leão eine Schmerzgrenze zwischen 60 und 70 Millionen Euro habe. Galatasaray müsste demnach also mindestens das Doppelte bieten, um möglicherweise den Zuschlag für einen Transfer des 27-Jährigen zu erhalten.

Es gibt aus Sicht von Galatasaray auch noch ein zweites Problem – und zwar die Gehaltsforderungen. Für Leão soll am Marmarameer ein Vertrag bis 2030 inklusive eines Jahresgehalts von zehn Millionen Euro netto bereitliegen.

Leão möchte gerne so viel verdienen wie Victor Osimhen, der über ein Spitzensalär von 15 Millionen Euro netto pro Saison plus fünf Millionen Euro für die Bildrechte verfügt.