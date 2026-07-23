SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verlängerung offiziell

Luka Modric hat eine Botschaft an alle Milan-Fans

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 18:45
Luka Modric hat eine Botschaft an alle Milan-Fans

Luka Modric bleibt dem AC Mailand definitiv ein weiteres Jahr erhalten. Der Kroate richtet eine Botschaft an die Fans der Rossoneri.

In einem kurzen Video kündigt der 40-Jährige seine Vertragsverlängerung gleich höchstpersönlich an. Er freut sich bereits darauf, die Fans wieder zu sehen und hängt natürlich auch die Worte «Forza Milan» an.

Der neue Milan-coach Ruben Amorim will in der neuen Saison voll auf Modric zählen, wie er betont hat.

Nach der WM hatte sich Modric gemeinsam mit seiner Familie etwas Zeit genommen, um über die Fortsetzung seiner Karriere nachzudenken. Nun hat er die Entscheidung getroffen.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Neuer Trainer

Milan will auf Pep Guardiola zugehen
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Ab nach Monza

Zlatan Ibrahimovic hat sich mit neuem Klub mündlich geeinigt
Mehr entdecken
Verlängerung offiziell

Luka Modric hat eine Botschaft an alle Milan-Fans

23.07.2026 - 18:45
Neuer Vertrag

Luka Modrić entscheidet sich nach Bedenkzeit für Milan

22.07.2026 - 10:52
Milan will ihn nicht abgeben

Galatasaray fragt bei Pulišić an

20.07.2026 - 20:44
Ein Deal wäre nur unter klaren Bedingungen realistisch

Lazio denkt intensiv über Musah nach

20.07.2026 - 12:20
Phil Foden könnte Manchester City offenbar doch noch verlassen

Foden plötzlich ein Thema in Mailand

20.07.2026 - 09:33
Die Gespräche mit Milan laufen

Aston Villa drängt auf Estupiñán

19.07.2026 - 10:22
Der Däne steht bei Marseille wohl vor dem Abschied

AC Mailand prüft Højbjerg als Transferziel

19.07.2026 - 09:30
Einigung steht bevor

Milan-Star Pervis Estupiñán vor Wechsel in die Premier League

18.07.2026 - 15:30
Flügelspieler steht nicht zum Verkauf

AC Mailand prüft Transfer von Amad Diallo

17.07.2026 - 16:41
Priorität hat in London offenbar Savinho

Tottenham bremst bei Leão trotz Bekenntnis

17.07.2026 - 15:47