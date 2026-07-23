Luka Modric hat eine Botschaft an alle Milan-Fans

Luka Modric bleibt dem AC Mailand definitiv ein weiteres Jahr erhalten. Der Kroate richtet eine Botschaft an die Fans der Rossoneri.

In einem kurzen Video kündigt der 40-Jährige seine Vertragsverlängerung gleich höchstpersönlich an. Er freut sich bereits darauf, die Fans wieder zu sehen und hängt natürlich auch die Worte «Forza Milan» an.

Der neue Milan-coach Ruben Amorim will in der neuen Saison voll auf Modric zählen, wie er betont hat.

Nach der WM hatte sich Modric gemeinsam mit seiner Familie etwas Zeit genommen, um über die Fortsetzung seiner Karriere nachzudenken. Nun hat er die Entscheidung getroffen.