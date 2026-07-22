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Neuer Vertrag

Luka Modrić entscheidet sich nach Bedenkzeit für Milan

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 10:52
Luka Modrić entscheidet sich nach Bedenkzeit für Milan

Der kroatische Spielmacher Luka Modrić verlängert seine Karriere und hängt mindestens eine weitere Saison an.

Diese wird er beim AC Mailand verbringen. Somit bleibt der 40-Jährige dem Klub treu, für den er nach seinem langjährigen Engagement bei Real Madrid bereits letztes Jahr spielte. Der neue Milan-Coach Ruben Amorim wollte unbedingt auch mit Modrić zusammenarbeiten und kann dies nun auch tun.

Laut Fabrizio Romano unterzeichnet der Mittelfeldprofi bei den Rossoneri einen neuen Einjahresvertrag bis Juni 2027, der ihm ein Salär von 3,5 Millionen Euro plus Boni einbringt.

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