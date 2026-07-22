Wie funktioniert die Champions League? Ligaphase, Playoffs und die Chancen der Bundesliga-Klubs

36 Klubs, eine einzige Tabelle, 189 Spiele in einer Saison: Die Champions League ist der grösste Klubwettbewerb der Welt – und zugleich der, dessen Format die wenigsten Fans im Detail erklären können. Seit der grossen Reform spielt niemand mehr in Vierergruppen, stattdessen entscheidet eine Liga-Tabelle über Weiterkommen und Ausscheiden. Wer versteht, wie das System funktioniert, schaut anders auf jeden einzelnen Spieltag – denn im neuen Format kann selbst ein Remis am ersten Abend am Ende über das Achtelfinale entscheiden.

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Die Ligaphase: eine Tabelle für alle

Das Herzstück des Formats ist die sogenannte Ligaphase. Alle 36 Teilnehmer stehen in einer gemeinsamen Tabelle, jeder Klub bestreitet acht Partien gegen acht verschiedene Gegner – vier zu Hause, vier auswärts. Die Gegner werden per Losverfahren aus vier Stärketöpfen zugeteilt, sodass jede Mannschaft ein Programm aus Schwergewichten und vermeintlich machbaren Aufgaben erhält – aus jedem Topf zwei Gegner, einmal daheim, einmal auswärts. Hin- und Rückspiele gegen denselben Gegner gibt es in dieser Phase nicht mehr, und Duelle zweier Klubs aus demselben Land schliesst das Losverfahren ebenfalls aus.

Am Ende der acht Spieltage wird abgerechnet: Die ersten acht Teams der Tabelle ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Plätze 9 bis 24 spielen in Playoffs mit Hin- und Rückspiel um die restlichen acht Achtelfinal-Tickets. Wer die Ligaphase auf Platz 25 oder schlechter abschliesst, ist komplett raus – ein Abstieg in die Europa League ist im aktuellen Format nicht mehr vorgesehen. Genau diese Härte macht die Ligaphase so reizvoll: Zwischen direktem Einzug, Zitterpartie in den Playoffs und dem Aus liegen oft nur ein, zwei Punkte.

Von den Playoffs bis ins Finale

Ab dem Achtelfinale folgt die Champions League wieder dem klassischen K.-o.-Prinzip mit Hin- und Rückspiel, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat. Eine Besonderheit bleibt: Die Tabellenplatzierung aus der Ligaphase bestimmt den Turnierbaum bis zum Endspiel mit. Wer vorne landet, bekommt in den K.-o.-Runden das Rückspiel zu Hause und geht den nominell stärksten Gegnern länger aus dem Weg. Das Finale wird traditionell als einzelnes Spiel auf neutralem Boden ausgetragen. Rekordsieger des Wettbewerbs ist laut Übersicht der deutschen Wikipedia mit deutlichem Abstand Real Madrid – aktueller Titelverteidiger ist Paris Saint-Germain, das im jüngsten Endspiel Arsenal im Elfmeterschiessen bezwang.

Favoritenfrage und Quoten: Was die Tabelle verrät

Für Beobachter hat das Liga-Format einen angenehmen Nebeneffekt: Es macht Formstärke messbar. Statt sich durch eine ausgeglichene Vierergruppe zu mogeln, müssen Favoriten über acht Spieltage gegen wechselnde Gegner liefern – und die Tabelle zeigt schwarz auf weiss, wer das tut. Entsprechend eng orientieren sich auch die Quoten der Buchmacher am Verlauf der Ligaphase. Ein Blick auf die besten Wettanbieter für die Champions League zeigt, wie die in Deutschland lizenzierten Anbieter (ab 18) die Kräfteverhältnisse einschätzen: Wer nach vier, fünf Spieltagen oben steht, dessen Titelquote fällt spürbar – und Aussenseiter, die sich in die Playoff-Ränge kämpfen, werden plötzlich interessant.

Wie viele Bundesliga-Klubs dürfen mitspielen?

Deutschland stellt über die Bundesliga in der Regel vier feste Teilnehmer: Die ersten vier der Abschlusstabelle ziehen direkt in die Ligaphase ein, eine Qualifikationsrunde bleibt ihnen erspart. In besonders starken Jahren kann sogar ein fünfter Platz dazukommen – die UEFA vergibt zwei Zusatzplätze an die beiden Länder, deren Klubs in der Vorsaison europaweit am besten abgeschnitten haben. Jeder Europacup-Sieg eines deutschen Teams zahlt also indirekt auf die Startplätze der gesamten Liga ein. Der DFB-Pokalsieger geht dagegen leer aus, was die Champions League betrifft: Er ist für die Europa League gesetzt, ein Ticket für die Königsklasse gibt es über den Pokal nicht.

Sportlich ist die Aufgabe für die Bundesliga-Vertreter grösser geworden: Acht Partien gegen acht verschiedene Gegner bedeuten mehr Topspiele als früher, und die englische Konkurrenz geht mit deutlich höher bewerteten Kadern ins Rennen – die Marktwerte-Übersicht bei Transfermarkt zeigt die Abstände zwischen Premier League und Bundesliga Jahr für Jahr deutlich. Zugleich eröffnet das Format Chancen: Weil nur die schlechtesten zwölf Teams komplett ausscheiden, reicht schon eine solide Ligaphase, um im Frühjahr noch dabei zu sein.

Warum sich der Wettbewerb für jeden Klub lohnt

Neben Prestige und internationaler Bühne geht es in der Champions League um Summen, die nationale Wettbewerbe in den Schatten stellen. Schon die Teilnahme an der Ligaphase bringt jedem Klub einen fest garantierten zweistelligen Millionenbetrag, dazu kommen Punktprämien für jeden Sieg, Boni für die Tabellenplatzierung und weitere Ausschüttungen mit jeder erreichten Runde. Für Vereine ausserhalb des absoluten Spitzensegments kann eine einzige Champions-League-Saison den Spielraum für Transfers und Infrastruktur über Jahre verändern – und genau deshalb ist der Kampf um die Plätze eins bis vier in der Bundesliga längst ein eigener Wettbewerb im Wettbewerb. Nicht selten entscheidet ein einziger Spieltag im Mai über zweistellige Millionenbeträge und damit über die Kaderplanung der kompletten folgenden Saison.

Die Champions League hat mit der Reform ihren Charakter verändert: mehr Spiele, mehr Topduelle, weniger Leerlauf. Wer das Format einmal verinnerlicht hat – Ligaphase, Playoffs, K.-o.-Runden –, erkennt schnell, dass kaum ein Spieltag bedeutungslos ist. Genau das war das Ziel der Reform, und genau das macht den Wettbewerb auch für neutrale Fans so sehenswert.