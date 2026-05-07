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Luis Enrique hat sich etwas überlegt

PSG hat Michael Olise mit einer besonderen Taktik zermürbt

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 16:50
PSG hat Michael Olise mit einer besonderen Taktik zermürbt

Nachdem Michael Olise im Hinspiel des Champions League-Halbfinals zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain noch regelrecht geglänzt hatte, konnten ihn die Franzosen im Rückspiel (1:1) grösstenteils neutralisieren. Dabei hat Trainer Luis Enrique zu einem Taktik-Kniff gegriffen.

Der Spanier wies Torhüter Matvey Safonov bei Abstössen immer wieder an, den Ball absichtlich auf der rechten Bayern-Seite ins Seitenaus zu spielen. Dadurch bekamen die Münchner zwar einen Einwurf zugesprochen. Es konnte aus Pariser Sicht aber gleich ein Pressing aufgezogen und Olise der Platz geraubt werden. Der Franzose konnte sein gewohntes Spiel aus diesen Situationen heraus nicht entwickeln.

Der Erfolg gibt PSG und Trainer Enrique recht. Gerade defensiv brillierten das Ligue 1-Team im Rückspiel. Den einzigen Bayern-Treffer markierte Harry Kane erst tief in der Nachspielzeit. Olise war während des gesamten Spiels kein grosser Faktor und kreierte deutlich weniger als noch beim spektakulären 5:4-Sieg von PSG im Hinspiel.

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