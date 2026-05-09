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"Müsst ihr den Verein fragen"

Frage zur Roma-Zukunft: Gasperini blockt ab

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 16:24
Frage zur Roma-Zukunft: Gasperini blockt ab

Gian Piero Gasperini soll sich Gedanken über seine Zukunft bei der Roma machen. Auf Nachfrage will der Trainer nicht konkret werden.

Gian Piero Gasperini ist an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Parma (Sonntag, 18 Uhr) zu seiner Zukunft bei der AS Rom befragt worden. «Was die Zukunftspläne angeht, muss ich sagen, dass das Angelegenheiten sind, die den Verein betreffen. Das müsst ihr dort fragen», antwortete Gasperini.

Die Stimmung bei der Roma ist trotz des sportlichen Erfolgs nicht gut, Gasperini soll sogar der Rauswurf zum Saisonende drohen. Doch warum? Als Knackpunkt gilt Gasperinis wiederholt öffentlich geäusserte Unzufriedenheit mit der Kaderzusammenstellung durch Sportchef Frederic Massara. Diese belastet offenbar auch das Verhältnis zwischen dem Trainer und Claudio Ranieri, der bei der Roma eine beratende Funktion innehat.

An der Pressekonferenz betonte Gasperini nochmals, wie wichtig es ihm ist, dass alle handelnden Personen an einem Strang ziehen und problemlos zusammenarbeiten. Der Trainer hat ausserdem noch mal betont, dass der Kader zur kommenden Saison dringend verstärkt werden müsse.

Gasperini hat den Trainerposten bei der Roma erst im vergangenen Sommer übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Drei Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Plätze gerade mal einen Punkt. Es wäre das erste Mal seit der Saison 2018/19, dass sich die Roma wieder für die Königsklasse qualifizieren würde.

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