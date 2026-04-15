Paulo Dybala könnte überraschenden Milan-Wechsel tätigen

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala kann die AS Roma im Sommer ablösefrei verlassen. Unter Umständen könnte sein Weg zu Ligakonkurrent Milan führen.

Der argentinische Stürmer würde laut «Corriere dello Sport» sehr gerne wieder mit Trainer Massimiliano Allegri arbeiten. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Juve-Zeiten bestens. Dybala könnte für dieses Unterfangen nun zu Milan wechseln.

Allerdings müssen dafür bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Erstens müssten sich Dybala und die Milan-Verantwortlichen bezüglich Salär finden. Und fast noch wichtiger: Im Angriff müssten die Rossoneri wohl erst einmal Platz schaffen. Grössere Veränderungen sind möglich. Inzwischen ist auch ein Verkauf von Rafael Leão ein realistisches Szenario.

Milans Priorität soll aktuell noch die Verpflichtung eines «klassischen» Mittelstürmers sein. Der Name Robert Lewandowski wird in den Medien genannt. Dybala ist aber auch eine Option. Noch stehen mögliche Bemühungen für eine Verpflichtung des 32-Jährigen aber in den Kinderschuhen.

Derweil sollen sich brasilianische und auch andere europäische Klubs bereits konkreter bei Dybala melden. Von seinem aktuellen Arbeitgeber hat er hingegen immer noch nicht erfahren, ob er überhaupt einen neuen Vertrag angeboten bekäme.