SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Will mit Allegri arbeiten

Paulo Dybala könnte überraschenden Milan-Wechsel tätigen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 14:15
Paulo Dybala könnte überraschenden Milan-Wechsel tätigen

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala kann die AS Roma im Sommer ablösefrei verlassen. Unter Umständen könnte sein Weg zu Ligakonkurrent Milan führen.

Der argentinische Stürmer würde laut «Corriere dello Sport» sehr gerne wieder mit Trainer Massimiliano Allegri arbeiten. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Juve-Zeiten bestens. Dybala könnte für dieses Unterfangen nun zu Milan wechseln.

Allerdings müssen dafür bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Erstens müssten sich Dybala und die Milan-Verantwortlichen bezüglich Salär finden. Und fast noch wichtiger: Im Angriff müssten die Rossoneri wohl erst einmal Platz schaffen. Grössere Veränderungen sind möglich. Inzwischen ist auch ein Verkauf von Rafael Leão ein realistisches Szenario.

Milans Priorität soll aktuell noch die Verpflichtung eines «klassischen» Mittelstürmers sein. Der Name Robert Lewandowski wird in den Medien genannt. Dybala ist aber auch eine Option. Noch stehen mögliche Bemühungen für eine Verpflichtung des 32-Jährigen aber in den Kinderschuhen.

Derweil sollen sich brasilianische und auch andere europäische Klubs bereits konkreter bei Dybala melden. Von seinem aktuellen Arbeitgeber hat er hingegen immer noch nicht erfahren, ob er überhaupt einen neuen Vertrag angeboten bekäme.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Neuer Trainer

Milan will auf Pep Guardiola zugehen
Interesse angemeldet

Milan könnte sich um Sofyan Amrabat bemühen
Mehr entdecken
Will mit Allegri arbeiten

Paulo Dybala könnte überraschenden Milan-Wechsel tätigen

15.04.2026 - 14:15
Ein Szenario

Allegri zur Squadra Azzurra? Der Plan hängt an Präsidentschafts-Kandidat Malagò

14.04.2026 - 11:06
Es gibt Interessenten

Rafael Leão: Nie war es einfacher, Milan von einem Verkauf zu überzeugen

13.04.2026 - 17:29
Mailand ruft

Toptalent Karetsas vor Abschied aus Genk

12.04.2026 - 08:53
Vertrag läuft aus

Barça-Zukunft: Hansi Flick spricht über Robert Lewandowski

11.04.2026 - 10:13
Muss wieder gehen

Milan hat Entscheidung über Niclas Füllkrug getroffen

9.04.2026 - 10:30
Wird er neuer Nati-Trainer?

Massimiliano Allegri kommentiert Gerüchte um Italien-Job

4.04.2026 - 17:32
Die Karriere

Netflix bringt Doku über Ronaldinho raus

2.04.2026 - 19:41
Neuanfang

Das Aus von Gattuso in Italien ist besiegelt – 2 Kandidaten für die Nachfolge

2.04.2026 - 09:42
Rückkehr anvisiert

Milan hat bei Niclas Füllkrug entschieden – 1 Szenario wahrscheinlich

30.03.2026 - 10:08