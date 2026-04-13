Rafael Leão: Nie war es einfacher, Milan von einem Verkauf zu überzeugen

Der AC Mailand ist im Sommer von einem Verkauf von Rafael Leão so leicht zu überzeugen wie noch nie zuvor.

Der 26-jährige Portugiese zeigt angesichts seines Potentials eine insgesamt enttäuschende Saison. Zehn Treffer sind ihm in 26 Pflichtspielen bislang geglückt. Trainer Massimiliano Allegri setzt Leão teilweise sogar nur noch als Joker ein.

Die Rossoneri hören sich Angebote für den Angreifer im Sommer laut «Gazzetta dello Sport» gerne an. Leão verfügt in seinem bis 2028 gültigen Kontrakt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Mio. Euro. Tatsächlich reicht aber sehr viel weniger Geld aus, um die Milan-Bosse von einem Verkauf zu überzeugen.

Als realistische Option wird Manchester United erachtet, wo weitere Investitionen erwartet werden. In der Vergangenheit wurden auch schon die Bayern und der FC Barcelona ins Spiel gebracht. Für einen permanenten Transfer könnten rund 50 Mio. Euro reichen. Vor einigen Jahren bot Chelsea noch 80 Mio. Euro. Damals lehnte Milan sofort ab. Nun würde diese Summe wohl locker ausreichen. Ein Verkauf würde es Milan erlauben, den Kader anderweitig gewichtig zu verstärken.

Steigern könnte Leão seinen Marktwert, falls er im Sommer eine starke WM spielt. Allerdings ist sein Stammplatz in der portugiesischen Nationalmannschaft akut gefährdet.