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Aktuell nur Gespräche

Raspadori bestätigt Kontakt zu den Römern

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 09:59
Raspadori bestätigt Kontakt zu den Römern

Giacomo Raspadori hat Gespräche mit AS Rom bestätigt. Nach einem Spiel gegen die Römer erklärte der 26-jährige Angreifer, dass das Interesse „eine grosse Ehre“ für ihn sei.

Gleichzeitig betonte Raspadori aber auch seine Zufriedenheit bei Atalanta. Der italienische Nationalspieler, der erst im Januar 2026 zu Atalanta wechselte und dort bis 2030 unter Vertrag steht, fühlt sich im Verein gut aufgenommen und steht hinter seiner Entscheidung.

Sportlich kommt Raspadori in der laufenden Serie-A-Saison bislang auf acht Einsätze mit zwei Toren und einer Vorlage. Sein Marktwert wird auf rund 22 Millionen Euro geschätzt. Neben der Roma waren zuvor auch Klubs wie Lazio und Napoli mit ihm in Verbindung gebracht worden.

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