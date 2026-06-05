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Grosse Ankündigung

Real Madrid gibt am Dienstag ein 150 Millionen Euro-Angebot für neuen Star ab

Autor: | Publiziert: 5 Juni, 2026 11:25
Real Madrid gibt am Dienstag ein 150 Millionen Euro-Angebot für neuen Star ab

Der Wahlkampf bei Real Madrid geht in seine finale und heisse Phase: Nachdem Herausforderer Enrique Riquelme zuletzt die ManCity-Stars Erling Haaland und Rodri und einen neuen Trainer angekündigt hatte, wofür er teilweise ausgelacht wurde, geht nun auch der amtierende Präsident Florentino Pérez in die Vollen und kündigt einen Superstar à la Cristiano Ronaldo an.

Wie der 79-Jährige in der «Cuatro»-Sendung «Horizonte» verkündet, wird er das Angebot konkret am kommenden Dienstag übermitteln. Die Madrilenen wollen für den neuen Spieler demnach sage und schreibe 150 Millionen Euro zahlen. Es wäre ein neuer Rekordtransfer für den La Liga-Klub.

Um welchen Spieler es sich handelt, verrät Pérez noch nicht. Er schliesst die auf der Hand liegenden Namen Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olise und Jérémy Doku allerdings allesamt aus. Ein Spieler aus der Premier League wird es nicht sein. Es soll aber um einen Superstar gehen: «Das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaká.»

Ob den Worten auch Taten folgen werden, bleibt erst einmal abzuwarten. Am kommenden Dienstag wissen die Fans mehr. Bereits am Sonntag geht die Präsidentschaftswahl über die Bühne, bei der Pérez vorab als grosser Favorit gilt. Sollte es mit der Wiederwahl klappen, wissen die Fans am darauffolgenden Dienstag mehr – dann soll das Mega-Angebot offiziell eingereicht werden. Zudem wird dann umgehend José Mourinho einen Vertrag als Trainer unterzeichnen. Mit Denzel Dumfries und Ibrahima Konaté stehen bereits zwei weitere Transfers fest, sofern Pérez im Amt bleibt

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