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Zielspieler Leo Sauer

Stuttgart bereitet 10-Millionen-Euro-Angebot vor

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 20:38
Stuttgart bereitet 10-Millionen-Euro-Angebot vor

Der VfB Stuttgart plant ein Angebot von zehn Millionen Euro für Feyenoords Flügelspieler Leo Sauer. Der slowakische Nationalspieler steht auch bei Hoffenheim und Benfica auf der Liste.

Laut dem Supporter-Blog «FR12» hofft Stuttgart, den 20-Jährigen vor Hoffenheim zu verpflichten. Die TSG 1899 Hoffenheim hat bereits mehrere Gebote abgegeben und soll eine persönliche Einigung mit dem Spieler erzielt haben. Mit Feyenoord konnte jedoch noch keine Einigung über die Ablösesumme erzielt werden.

«BILD» berichtet, dass auch Benfica Interesse an Sauer zeigt. Gespräche mit dem portugiesischen Rekordmeister laufen bereits.

Sauer kam im September 2023 zu Feyenoord und steht noch bis Juni 2028 unter Vertrag. In der Saison 2025/26 absolvierte er 64 Einsätze in der Eredivisie und erzielte dabei zwölf Tore sowie acht Vorlagen.

Der aktuelle Marktwert des 11-fachen slowakischen Nationalspielers liegt bei sieben Millionen Euro. Im Juli 2026 meldete die Presse, Hoffenheim habe bereits mehrere Gebote über dem Marktwert abgegeben. Im Januar 2026 lag die Preisvorstellung von Feyenoord noch bei 15 Millionen Euro oder mehr.

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