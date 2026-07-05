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Spieler hat noch nicht zugesagt

Salzburg und Hoffenheim erzielen Einigung bei Tabaković

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 20:00
Salzburg und Hoffenheim erzielen Einigung bei Tabaković

Der Wechsel von Haris Tabaković zu RB Salzburg rückt näher. Nach Informationen von «Sky Sport Deutschland» und Reporter Dennis Bayer haben sich RB Salzburg und die TSG Hoffenheim bereits auf einen Transfer des bosnischen Nationalstürmers geeinigt. Die Ablösesumme soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.

Abgeschlossen ist der Transfer allerdings noch nicht. Nach aktuellem Stand fehlt weiterhin die Zustimmung des 32-Jährigen. Zwischen Tabaković und RB Salzburg konnte bislang keine Einigung über die Vertragsbedingungen erzielt werden. Zudem sollen sich weitere Vereine, darunter auch Klubs aus der Bundesliga, weiterhin mit dem Angreifer beschäftigen.

Tabaković steht bei der TSG Hoffenheim noch bis 2027 unter Vertrag und verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach. Dort wusste er mit starken Leistungen zu überzeugen und erzielte in insgesamt 54 Bundesliga-Einsätzen 16 Tore sowie drei Vorlagen. Neben Salzburg hatten zuletzt auch der OSC Lille, Leeds United und der VfL Wolfsburg Interesse am bosnischen Nationalspieler gezeigt. Ob sich Tabaković letztlich für einen Wechsel nach Österreich entscheidet, dürfte sich in den kommenden Tagen klären.

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