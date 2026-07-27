Schweizer Sturmhoffnung Alessandro Vogt wird bei Hoffenheim ausgebremst

Alessandro Vogt erleidet gleich zum Auftakt seiner Zeit bei Bundesligist TSG Hoffenheim einen Rückschlag.

Der 21-jährige Stürmer hat sich in der vergangenen Woche beim 21:0-Kantersieg beim unterklassigen SV Massenbachhausen eine Verletzung zugezogen. Laut «kicker» handelt es sich um eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk. Trainer Christian Ilzer kommentiert: «Das wird auch schmerzabhängig etwas dauern.» Wann Vogt wieder eingreifen kann, ist unklar.

Dabei wäre gerade die erste Saisonvorbereitung beim neuen Klub für den Ex-St. Galler sehr wichtig. Natürlich möchte er sich im Angriff sofort durchsetzen. Vorerst kann er sich nun aber nicht präsentieren. Vor seiner Blessur hatte er im Testspiel in der vergangenen Woche noch zwei Treffer erzielt.

Für Hoffenheim beginnt die Saison am 22. August mit dem DFB-Pokal-Match gegen Erzgebirge Aue. Eine Woche später geht es in der Bundesliga mit der Partie gegen den 1. FC Köln los.