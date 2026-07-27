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Reise angetreten

18-jähriger Schweizer darf mit dem BVB auf die Japan-Vorbereitungstour

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 16:51
18-jähriger Schweizer darf mit dem BVB auf die Japan-Vorbereitungstour

Borussia Dortmund hat am Wochenende seine Vorbereitungstour nach Japan gestartet. Im Kader steht auch der 18-jährige Schweizer Miguel Adje.

Der Linksverteidiger verfügt sowohl über den deutschen als auch den Schweizer Pass und hat sämtliche Nachwuchsstufen beim BVB durchlaufen. Nun ist er für die Tour durch Japan im Profikader dabei. Der Youngster läuft bislang eigentlich für die U19 auf.

Dortmund nimmt aber bewusst einige Talente mit nach Asien, die sich da auch Cheftrainer Niko Kovac zeigen können. Adje gehört dazu und will sich möglichst positiv in Szene setzen. Der Sprung in den Erwachsenenfussball soll ihm so rasch wie möglich gelingen. In Testspielen kam er in dieser Saisonvorbereitung bereits regelmässig zum Zug.

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