Goalie Stefan Ortega zieht es nach Griechenland

Der zurzeit vereinslose Torhüter Stefan Ortega könnte in Kürze in Griechenland unterschreiben.

Laut «Sky» laufen intensive Gespräche zwischen dem 33-jährigen Keeper und Topklub Olympiakos Piräus. Zwischenzeitlich schien Ortega die Offerte der Griechen ablehnen zu wollen, nun hat er den Gesprächsfaden aber wieder aufgenommen.

Über die grundsätzlichen Konditionen der Zusammenarbeit sind sich die beiden Parteien inzwischen einig. Es wird noch um Details gefeilscht. Die Zeichen stehen aber grundsätzlich positiv.

Ortega stand zuletzt ein halbes Jahr bei Nottingham Forest unter Vertrag, nachdem er zuvor dreieinhalb Jahre für Manchester City zwischen den Pfosten gestanden hatte.