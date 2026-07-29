SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verkündung fehlt noch

Kian Fitz-Jim wechselt von Ajax Amsterdam zu Torino

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 18:53
Kian Fitz-Jim wechselt von Ajax Amsterdam zu Torino

Kian Fitz-Jim steht kurz vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Turin. Der 23-jährige niederländische Mittelfeldspieler ist bereits in Italien eingetroffen.

Laut «Sky» und «De Telegraaf» wurde eine Einigung zwischen den Klubs erzielt. Torino zahlt eine Ablösesumme von drei Millionen Euro plus Add-ons. Ajax erhält zudem eine kleine Weiterverkaufsbeteiligung.

Fitz-Jim hat alle Vertragsbedingungen akzeptiert und die Reiseerlaubnis erhalten. Der Niederländer landete am Flughafen Caselle und zeigte sich glücklich über den Wechsel: „Forza Torino», sagte er bei seiner Ankunft.

Der Transfer steht unter der Bedingung, dass Fitz-Jim die medizinische Untersuchung in Italien besteht. Sein Vertrag bei Ajax lief noch bis Mitte 2027, doch mehrere Versuche einer Verlängerung waren gescheitert.

CalcioMercato berichtet, dass der Transfer für 2,5 Millionen Euro plus einer Prozentbeteiligung am zukünftigen Weiterverkauf abgeschlossen werden soll. Ein Transfer gilt derzeit für alle Beteiligten als die beste Option.

Mehr Dazu
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Und Kroatien will ihn

FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs
4-4-2.ch exklusiv

Internationale Mitbewerber ausgestochen: Tobias Okafor wechselt zum FC Zürich
Klausel aktiviert

Fix: Giovanni Simeone wechselt endgültig zum FC Turin
Mehr entdecken
Verkündung fehlt noch

Kian Fitz-Jim wechselt von Ajax Amsterdam zu Torino

29.07.2026 - 18:53
Wechsel vor Abschluss

Exklusiv: Torino empfängt Nati-Verteidiger Eray Cömert zum Medizincheck

27.07.2026 - 12:37
Letzter grosser Vertrag

Lazaro vor Wechsel in die Vereinigten Arabischen Emirate

28.06.2026 - 08:54
Sommer-Verkauf denkbar

Bundesliga-Duo beobachtet Ilić vom FC Turin

21.05.2026 - 16:39
In der Serie A

Gennaro Gattuso findet bereits einen neuen Job

8.05.2026 - 09:13
Torino arbeitet an Rückkehr

Matteo Darmian vor Inter-Abschied

12.04.2026 - 17:16
D'Aversa übernimmt

Nächster Trainerwechsel in der Serie A: Torino reagiert

24.02.2026 - 11:32
Klausel aktiviert

Fix: Giovanni Simeone wechselt endgültig zum FC Turin

9.02.2026 - 10:18
Und Kroatien will ihn

FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs

7.02.2026 - 11:27
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt

3.01.2026 - 17:44