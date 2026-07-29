Kian Fitz-Jim wechselt von Ajax Amsterdam zu Torino

Kian Fitz-Jim steht kurz vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Turin. Der 23-jährige niederländische Mittelfeldspieler ist bereits in Italien eingetroffen.

Laut «Sky» und «De Telegraaf» wurde eine Einigung zwischen den Klubs erzielt. Torino zahlt eine Ablösesumme von drei Millionen Euro plus Add-ons. Ajax erhält zudem eine kleine Weiterverkaufsbeteiligung.

Fitz-Jim hat alle Vertragsbedingungen akzeptiert und die Reiseerlaubnis erhalten. Der Niederländer landete am Flughafen Caselle und zeigte sich glücklich über den Wechsel: „Forza Torino», sagte er bei seiner Ankunft.

Der Transfer steht unter der Bedingung, dass Fitz-Jim die medizinische Untersuchung in Italien besteht. Sein Vertrag bei Ajax lief noch bis Mitte 2027, doch mehrere Versuche einer Verlängerung waren gescheitert.

CalcioMercato berichtet, dass der Transfer für 2,5 Millionen Euro plus einer Prozentbeteiligung am zukünftigen Weiterverkauf abgeschlossen werden soll. Ein Transfer gilt derzeit für alle Beteiligten als die beste Option.