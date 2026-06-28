Lazaro vor Wechsel in die Vereinigten Arabischen Emirate

Die Zukunft von Valentino Lazaro scheint entschieden zu sein. Nach Informationen von «Tuttomercato» steht der ehemalige Spieler des FC Torino unmittelbar vor einem Wechsel zu Al-Ain in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Österreicher ist ablösefrei auf dem Markt, nachdem sein Vertrag in Turin ausgelaufen ist. Bereits vor einigen Wochen hatte Lazaro selbst bestätigt, dass seine Zeit beim FC Torino beendet ist. Damals wollte sich der 29-Jährige noch nicht zu seinem neuen Verein äussern und kündigte an, sich erst nach Abschluss aller Formalitäten zu seiner Zukunft zu äussern. Nun deutet alles darauf hin, dass Al-Ain das Rennen um den österreichischen Nationalspieler macht.

Zwischenzeitlich war Lazaro auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden. Laut Transferexperte Rudy Galetti zeigte Aufsteiger Al-Diraiyah FC konkretes Interesse am ehemaligen Bundesliga-Profi und hatte ihn auf die Wunschliste gesetzt. Letztlich scheint sich Lazaro jedoch für einen Wechsel in die UAE Pro League entschieden zu haben. Die offizielle Bestätigung des Transfers dürfte nur noch Formsache sein.