FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs

David Vujevic hat sich im Winter offenbar die Möglichkeit ergeben, den FCZ zu verlassen. Klubs aus anderen Ländern haben ihn genauso auf dem Schirm wie der kroatische Verband.

David Vujevic gehörte in den letzten Wochen beim FC Zürich zum Stammpersonal, wusste mit seinen Auftritten aber nicht immer vollends zu überzeugen. Und dennoch weckt der 19-Jährige Begehrlichkeiten bei anderen Klubs.

Laut «Sky CH» haben auf dem Winterwechselmarkt einige Klubs Interesse an Vujevic bekundet. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von Torino und Parma aus der Serie A sowie aus Griechenland PAOK Thessaloniki. Die Vereine würden die Entwicklung weiterhin genau beobachten, heisst es.

Und nicht nur das. Auch der kroatische Fussballverband soll sich für die Dienste des Abwehrspielers interessieren. Fortgeschritten scheint der Austausch aber noch nicht, in der Schweiz ist über die gemeinsame Zukunft noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

Der FCZ hatte Vujevic vor geraumer Zeit mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 ausgestattet, in der laufenden Saison kommt er auf neun Einsätze in der Super League.