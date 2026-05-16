YB soll bei Ligue-1-Verteidiger im Rennen sein

Nach einer durchzogenen Saison hält YB in allen Mannschaftsbereichen Ausschau nach Verstärkungen. Die Berner haben dabei offenbar einen Ligue-1-Verteidiger im Visier.

Der BSC Young Boys steht vor einem spannenden Transfersommer. Da sich aufgrund der schwachen Saison viele Verschiebungen ergeben werden, dürften in den nächsten Wochen noch einige potenzielle neue Spieler bei YB gehandelt werden.

Zum Beispiel – und das verwundert jetzt nicht – aus Frankreich. Wie das Portal «Foot Mercato» berichtet, gehört YB zu den Interessenten für Michel Mboula. PAOK Thessaloniki sowie Le Mans sollen sich ebenfalls mit einem allfälligen Transfer beschäftigen.

Mboula ist vertraglich noch bis 2028 an den FC Metz gebunden, könnte diesen im Sommer aber verlassen. Grund hierfür ist, dass Metz als Tabellenletzter der Ligue 1 schon länger als Absteiger feststeht.

Michel Mboula zu YB? Das bringt er mit

Der aktuelle Nationalspieler aus Gambia ist 23 Jahre alt und kommt bei Metz vorwiegend in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch auf der linken Aussenseite sowie im defensiven Mittelfeld spielen.

Mboula verpasste aufgrund einer Oberschenkelverletzung den Grossteil der laufenden Saison und absolvierte daher nur 13 Spiele (741 Minuten) in der Ligue 1.

Der Afrikaner gilt als kräftig, schnell und robust im direkten Duell, dazu hat er einen starken linken Fuss.