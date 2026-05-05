YB hat Kosovo-Verteidiger Luan Lleshi im Blickfeld

Die Young Boys werden sich im Hinblick auf die kommende Saison personell verändern. Als Neuzugang ist unter anderem der kosovarische Abwehrspieler Luan Lleshi im Gespräch.

Der 20-Jährige läuft derzeit noch in seiner Heimat für den KF Llapi auf. Im Sommer könnte der Weg von Lleshi allerdings in eine grössere Liga führen – möglicherweise in die Schweiz. Das kosovarische Portal «Telegrafi» berichtet, dass YB einer der interessierten Klubs sei. Daneben werden auch der FC Brügge, Austria Wien, ZSKA Sofia und Kolos Kowaliwka (Ukraine) genannt.

Lleshi ist amtierender kosovarischer U21-Nationalspieler. Er besticht durch seine Beidfüssigkeit und verfügt für Innenverteidiger mit einer Körpergrösse von 1.90 Meter über Gardemasse. Erst auf diese Saison hin wechselte er zu Llapi. Trotz Vertrag bis 2028 ist ein Abgang nach nur einem Jahr wahrscheinlich.