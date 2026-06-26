Bei Lausanne-Sport
Ex-FCB- und YB-Star Gilles Yapi hat neuen Job in der Super League
Der frühere Super League-Profi Gilles Yapi, der unter anderem für den FC Basel und die Young Boys auflief, ist zurück in der Super League.
Der 44-jährige Ivorer wird Talent Manager beim FC Lausanne-Sport. Yapi war zuletzt als Cheftrainer des FC Solothurn in der 1. Liga Classic engagiert. Nun wird er wieder im Profifussball aktiv. Er verfügt über die UEFA-A-Lizenz und wird in Lausanne insbesondere für die Ausbildung und Entwicklung junger Talente verantwortlich sein.
Yapi verfügt über die Erfahrung aus mehr als 200 Super League-Partien. Seine Aktivkarriere beendete er im Jahr 2019.
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Le FC Lausanne-Sport est heureux d’annoncer la nomination de au poste de Talent Manager ✍
Le communiqué https://t.co/utspKr456W#BienvenueGilles pic.twitter.com/4UvcX7uppm
— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 26, 2026
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