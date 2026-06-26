Ex-FCB- und YB-Star Gilles Yapi hat neuen Job in der Super League

Der frühere Super League-Profi Gilles Yapi, der unter anderem für den FC Basel und die Young Boys auflief, ist zurück in der Super League.

Der 44-jährige Ivorer wird Talent Manager beim FC Lausanne-Sport. Yapi war zuletzt als Cheftrainer des FC Solothurn in der 1. Liga Classic engagiert. Nun wird er wieder im Profifussball aktiv. Er verfügt über die UEFA-A-Lizenz und wird in Lausanne insbesondere für die Ausbildung und Entwicklung junger Talente verantwortlich sein.

Yapi verfügt über die Erfahrung aus mehr als 200 Super League-Partien. Seine Aktivkarriere beendete er im Jahr 2019.