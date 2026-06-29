Transfer fix: Chicago Fire stellt Robert Lewandowski als Neuzugang vor

Der Wechsel von Torjäger Robert Lewandowski in die MLS ist offiziell.

Chicago Fire stellt den 37-jährigen Polen am Montag als Neuzugang vor. Lewandowski unterzeichnet als Designated Player einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2028.

Chicagos Sportdirektor und Chefcoach Gregg Berhalter sagt zur Unterschrift des Superstars: «Vom ersten Tag an, als Joe Mansueto und ich uns trafen, war es unser Ziel, einen Weltklasse-Klub aufzubauen, der zu Grossem inspiriert, Chicago vereint und Meisterschaften gewinnt. Robert verkörpert diese Werte und repräsentiert genau die Ansprüche, die diese Stadt verdient: Er ist ein Champion und ein echter Kämpfer.»

Und weiter: «Seine Ankunft unterstreicht unsere Ambition, um Titel mitzuspielen, und hebt das Niveau des Klubs in Sphären, die dieser Stadt würdig sind. Wir können es kaum erwarten, die Arbeit mit ihm aufzunehmen und Chicago hautnah miterleben zu lassen, warum er zu den am meisten verehrten Sportikonen der Welt gehört.»