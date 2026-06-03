YB hat über Zukunft von Chris Bedia und Lukasz Lakomy entschieden

Die Young Boys ziehen die Kaufoption bei Stürmer Chris Bedia nicht. Ausserdem kehrt der polnische Mittelfeldspieler Lukasz Lakomy nicht mehr zu den Bernern zurück.

Bedia lief seit Anfang 2025 für YB auf und stellte seinen Torriecher regelmässig unter Beweis. Mit 17 Ligatoren war er in der abgelaufenen Spielzeit hinter Christian Fassnacht ligaweit der zweitbeste Torschütze. Dennoch übernehmen ihn die Berner nicht – wohl vor allem, da im vergangenen Winter mit Samuel Essende ein anderer Mittelstürmer verpflichtet wurde.

Bedia besitzt bei Union noch einen Vertrag bis Juni 2027. Der Bundesligist plant aber voraussichtlich nicht mehr mit ihm, weshalb er sich wieder auf Klubsuche begeben muss.

Bereits geklärt ist die Zukunft von Mittelfeldprofi Lukasz Lakomy. Der Pole lief in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis beim belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven auf. Die Belgier verfügen über eine Kaufpflicht und übernehmen den 25-Jährigen nun definitiv.

Zu den Young Boys zurückkehren werden nach leihweisen Engagements Kastriot Imeri (FC Thun), Lewin Blum (Sporting Charleroi, Belgien), Rhodri Smith (Winterthur) und Emmanuel Tsimba (GC). Bei Imeri und Blum wurden die Optionen zur definitiven Übernahme nicht gezogen. Wie es mit den Rückkehrern bei YB weitergehen wird, ist noch nicht klar. Die nächsten Wochen werden Klarheit bringen.