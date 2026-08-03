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Auch Lens meldet Interesse

Udinese verhandelt offenbar mit PSV über Sildillia

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 11:46
Udinese verhandelt offenbar mit PSV über Sildillia

Udinese Calcio hat sich mit Kiliann Sildillia einen Spieler von PSV Eindhoven als potenzielle Verpflichtung ausgeguckt.

Der 24-jährige Rechtsverteidiger, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, soll bereits Verhandlungsgegenstand zwischen den Friulanern und dem niederländischen Klub sein. Sildillia, der neben der französischen auch die guadeloupische Herkunft besitzt, war im Juli 2025 zu PSV gewechselt und steht dort noch bis Juni 2030 unter Vertrag.

Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 7 Millionen Euro. Für Frankreichs U23-Auswahl kommt er bislang auf fünf Einsätze. Neben Udinese wird auch der RC Lens mit dem Abwehrspieler in Verbindung gebracht.

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