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Pafundis Zukunft offen

Udinese entscheidet nach dem Trainingslager über Talent

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 20:57
Udinese entscheidet nach dem Trainingslager über Talent

Die Zukunft von Simone Pafundi ist weiterhin ungeklärt. Der 20-jährige Offensivspieler kehrt nach seiner Leihe zur Sampdoria zunächst zu Udinese zurück.

Nach Informationen von «Tuttomercato» soll Trainer Kosta Runjaić den italienischen U21-Nationalspieler im Sommertrainingslager genau beobachten, bevor eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen wird. Ein fester Abschied steht derzeit nicht zur Debatte. Udinese plant entweder mit Pafundi für die kommende Saison oder möchte ihn erneut verleihen, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Erst nach den Eindrücken aus der Saisonvorbereitung soll feststehen, welchen Weg der technisch starke Offensivspieler einschlagen wird.

Interesse gibt es bereits aus der Serie B. Der SSC Bari sieht in Pafundi eine mögliche Verstärkung für das offensive Mittelfeld. Dabei spielt auch die Verbindung zu Geschäftsführer Pierpaolo Marino eine Rolle, der den Spieler aus seiner Zeit bei Udinese bestens kennt. Zudem beobachtet Carrarese die Situation seit mehreren Wochen. Die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei Udinese, das den bis 2028 gebundenen Offensivspieler zunächst im eigenen Trainingslager testen möchte.

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